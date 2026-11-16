Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, как появление ребёнка повлияло на его тренировочный процесс и почему они с супругой Александрой Игнатовой (Трусовой) отказываются от няни для сына.

— Что в спортивной жизни становится самым сложным, когда у тебя маленький ребёнок?

— Очень много всего. Потому что он всегда с нами. Это коляска, его сумка, моя сумка, Сашины вещи. Мне кажется, самая большая сложность заключается в том, что остаётся меньше времени на восстановление. С тренировками глобальных проблем вообще нет, у нас всё организовано так, чтобы было удобно. Миша всегда либо с Сашей, либо со мной, либо спит во время второй тренировки. У нас всё отработано, есть свой режим, в котором мы живём, и всё хорошо. Бывает, конечно, что тяжело и мы устаём. Но мы с Мишей Колядой обсуждали это, делились впечатлениями и говорили о том, как же это здорово.

— Вы наверняка встречали комментарии о том, что нужно нанять няню и не брать ребёнка с собой повсюду. Что могли бы ответить тем, кто так считает?

— Всегда найдутся люди, которые будут считать, что ты живёшь неправильно, и говорить, как надо. Но это наша жизнь и наш осознанный выбор. Когда мы планировали ребёнка, тоже думали, что будет по-другому. Но мне сложно представить, что мы с Сашей будем уходить на тренировку, а Миша останется с какой-то другой женщиной. Мне кажется, это просто неправильно. В моей жизни до определённого возраста мама всегда была со мной на тренировках с папой. Понятно, что в детстве в основном мама. Но не было такого, чтобы меня просто скинули на кого-то другого, – приводит слова Игнатова ТАСС.