«Хочется сказать, что засудили». Вайцеховская — о результате Трусовой на ГП ISU в США

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Александры Игнатовой (Трусовой) на этапе Гран-при ISU в США. По сумме двух программ она получила от судей 213,90 балла и заняла второе место.

«Конечно же, хочется сказать, что россиянку засудили. Но это не так. Разбирая по горячим следам произвольный прокат, бывшая чемпионка мира Елизавета Туктамышева согласилась в ходе трансляции с тем, что судейские санкции в отношении Саши не выглядели беспочвенными.

Спортсменке отметили недокрут на её коронном лутце, незначительно заминусовав уникальный для женского катания элемент ультра-си. Ещё две «кьюшки» она получила за недокрученные вторые прыжки в каскадах. Четвёртым элементом, который ушёл у Игнатовой в минус за неясное ребро, стал тройной флип.

Все четыре сбавки оказались мизерными – от -0,08 до -0,34. Подобные придирки зачастую свид