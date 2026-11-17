Американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг прокомментировал оценки серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) на этапе Гран-при ISU в США.

«Мне показалось, что Саша выступила хорошо, но даже на этапе Гран-при в Китае она каталась лучше. По сравнению с предыдущими соревнованиями в США она выглядела более неуверенно, что отразилось на неточности некоторых прыжков. Всегда сложно восстанавливаться после двух подряд этапов Гран-при, поэтому теперь ей нужно отдохнуть и подготовиться к финалу.

Что касается судейства, я наблюдал за прокатом Саши на арене и думаю, что на её четверном лутце и первом тройном тулупе должны были поставить отметку о недокруте, но в случае со вторым тулупом я такого не заметил. У меня пока не было возможности посмотреть записи выступлений», — сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.