Тутберидзе выложила фото с Трусовой после завоевания ей серебра на Skate America — 2026

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в социальной сети фото с подопечной, серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 Александрой Трусовой по итогам турнира Skate America – 2026. На этапе Гран-при ISU в США Трусова заняла второе место.

Фото: Соцсети Этери Тутберидзе

Трусова получила по сумме двух прокатов 213,90 балла, в произвольной программе она исполнила четверной лутц. Победительницей турнира стала японка Ами Накаи с результатом 236,81 балла. Отметим, что итоговые оценки вызвали в Сети массу возмущений болельщиков и жалобы на нечестное судейство.

Ранее Трусова стала серебряным призёром этапа Гран-при ISU в Китае.