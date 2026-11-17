Двукратный бронзовый призёр Олимпиады, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов отреагировал на пост чемпиона Европы, трёхкратного чемпиона России Дмитрия Козловского об участии на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия.

Ранее Козловский написал в социальных сетях: «Ждёте новости с русско-финской границы?»

«Конечно, ждём!» – написал Галлямов, опубликовав снимок из Хельсинки.

Фото: Из личного архива Александра Галлямова

Отметим, что пользователи в комментариях к этому посту выразили мнение, что это архивное фото.

Этап Гран-при ISU в Финляндии пройдёт с 20 по 21 ноября. На турнир заявлены Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и Евгений Семененко. Ранее правительство Финляндии сообщало, что ужесточит правила въезда для россиян в страну.