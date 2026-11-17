«Лучше, чем в Китае». Александра Трусова — о выступлении на этапе Гран-при ISU в США

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление на этапе Гран-при ISU в США, где заняла второе место.

«Впечатления хорошие, я рада, что получилось откатать чисто обе программы. На мой взгляд, здесь прокат был лучше, чем в Китае. Да и в целом могу сказать, что один из лучших. Я посчитала – это 10-й чистый прокат за сезон с учётом контрольных прокатов. В целом довольна.

Оцениваю себя на 9 из 10. Почему так? Никогда не оцениваю себя на 10. Считаю, что всегда есть к чему стремиться, над чем работать и где улучшаться.

В Америке мне очень понравилось, приятные воспоминания. Рада, что так всё сложилось, что получила два этапа Гран-при и достойно на них выступила. Публика классная, очень много кричали. На тренировку вышла попозже, так как каталась пятая, а разминаюсь быстро — и даже на тренировке мне подарили отдельные аплодисменты», — сказала Трусова в видео Первого канала.

Ранее Трусова стала серебряным призёром этапа Гран-при ISU в Китае.