Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от приёма со стороны болельщиков и других спортсменов на этапе Гран-при ISU в США. На нём Трусова завоевала серебро.

«Очень благодарна болельщикам, всем людям здесь. Очень позитивно, люди подходят, говорят слова восхищения — и до соревнований, и сейчас. Поздравляют не только с выступлениями, но и с рождением ребёнка (улыбается). Это очень приятно, круто. Спортсмены тоже очень приятные. Со всеми, с кем раньше выступали, при встрече обнялись. Пообщались, насколько это возможно, потому что я плохо говорю по-английски. Мне всё понравилос