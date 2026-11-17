Аделия Петросян выступит на этапе Гран-при ISU в Японии в сопровождении тренера

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит на предстоящем этапе Гран-при ISU в Токио в сопровождении своего тренера Инны Гончаренко.

«Ждём возвращения Аделии и готовимся к следующему этапу Гран-при в Японии. Об участии в японском этапе мы знали заранее, ещё до появления возможности выступить в США. Поэтому все необходимые визы и билеты уже оформлены», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

На минувшем этапе Гран-при в США Петросян выступала без присутствия наставницы на турнире, так как Гончаренко не успела сделать визу для въезда в страну из-за нехватки мест для подачи документов. На турнире Аделия заняла шестое место.