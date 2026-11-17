Трусова опубликовала пост по итогам этапа Гран-при ISU в США, где завоевала серебро

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала пост после этапа Гран-при ISU в США, где заняла второе место.

«Второй этап Гран-при пролетел очень быстро. Спасибо всем за поддержку до проката и за поздравления после – это было здорово. За все ваши тёплые слова, они правда придают мне сил.

P.S. Скоро будем дома», – написала Трусова в своём телеграм-канале.

Трусова получила по сумме двух прокатов 213,90 балла, в произвольной программе она исполнила четверной лутц. Победительницей турнира стала японка Ами Накаи с результатом 236,81 балла. Отметим, что итоговые оценки вызвали в Сети массу возмущений болельщиков и жалобы на нечестно