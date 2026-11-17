«Стесняюсь». Трусова ответила, удалось ли ей познакомиться с Малининым на этапе ГП в США

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила, удалось ли ей познакомиться с трёхкратным чемпионом мира американцем Ильёй Малининым по ходу этапа Гран-при ISU в США. Малинин выиграл этот турнир в мужском одиночном катании, Трусова завоевала серебро.

«С Малининым до сих пор не познакомились. Мы виделись мельком, но я что, буду подходить? Подойдёт если он – тогда познакомлюсь. Я стесняюсь. Ну и вообще считаю, первым должен подходить мальчик знакомиться в любом случае», – сказала Трусова в видео Первого канала.

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