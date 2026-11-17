Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что не верит в выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России — 2027 в декабре.

«Мы все когда-то блистали. Другой вопрос, что, если ты хотя бы тренируешься, ну, то есть если перед началом сезона мы хотя бы обсуждали эти видео с четверным тулупом или на прыжковом чемпионате прошлого года, где Камила его показывала, мы могли о чём-то говорить. Как будто бы сейчас последняя новость, которая была, что она то ли перешла, то ли не перешла, то ли ушла, то ли где Камила, вообще никто не понимает.

А до чемпионата России остаётся месяц. И поэтому я, конечно, участия её в чемпионате России желаю страстно, но не верю», – сказал Траньков в видео на YouTube-канале «ДоброFON».