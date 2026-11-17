«Ну не на 74 она откаталась». Медведева — об оценках Трусовой в КП на этапе Гран-при в США

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева высказалась об оценках россиянки Александры Игнатовой (Трусовой) и японки Ами Накаи в короткой программе на этапе Гран-при ISU в США. За КП Трусова набрала 74,24 балла, Накаи — 82,20.

«Смотри, тут диссонанс, вот даже на примере короткой программы, чтобы было проще. Ами Накаи – 82 балла, Саша Трусова – 74. Никто не спорит с местами, все спорят с баллами, что Саша Трусова не на 74 откаталась. Ну, допустим, ну, 76, oкей? И Ами Накаи. Откаталась она лучше, чем Саша Трусова? Неоспоримо, тройной аксель, технически [была сильнее].

Так, но это не 82. Ну, типа, ну, 79. То есть, если бы было бы 76 у Саши Трусовой и 79 – у Ами Накаи, все молчали бы, потому что, ну да, тройной аксель», – сказала Медведева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

По итогам соревнований победу с результатом 236,81 балла одержала Ами Накаи. Александра Трусова стала второй, отстав от японки на 23 балла (213,