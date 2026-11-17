Фигуристы из США и Израиля могут заменить россиян на этапе Гран-при ISU в Финляндии

Фигуристы из сборных США, Израиля и Франции могут заменить российских спортсменов на этапе серии Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия.

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что власти Финляндии отказали во въезде в страну российским фигуристам для участия в соревнованиях. На турнир были заявлены Евгений Семененко (одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (все — парное катание).

На данный момент список запасных спортивных пар возглавляют американцы Кейти Макбит/Балаж Надь и Одри Шин/Спенсер Акира Хоу. На третьем месте располагается французский дуэт Меган Вессенберг и Дениса Стрекалина.

Вместо Евгения Семененко к участию должны пригласить представителя Израиля Тамира Купермана.