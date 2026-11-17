Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о выступлениях российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) в нынешнем сезоне-2026/2027.

«Я думаю, для Сашки сейчас сейчас ещё очень важно, чтобы она сама оставалась довольна тем, что сделала, что она показала. И она каждый раз со старта выходит. И она довольна, потому что она сделала максимум того, что она там для себя придумала. Она вот хотела вот так откатать, она вот так откатала. Но она так спокойно отреагировала. Потому что у неё есть самоудовлетворение. Она сейчас не соревнуется с Щербаковой, Косторной, там, с Валиевой.

Она сейчас соревнуется сама с собой. И я вам скажу, что, так как я бываю на этом катке довольно часто на тренировках, это не предел, что делает Саша. Сейчас все ждут лутц, а вообще-то Саша на тренировках катает ещё и с тулупом. На тренировках её прокаты отличаются по сложности от тех, что мы видим на соревнованиях. Ну, это я так приоткрою немножко», – сказал Траньков в видео на YouTube-канале «ДоброFON».