Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался об отсутствии нейтрального статуса у российской фигуристки Камилы Валиевой и её потенциальном участии в чемпионате России — 2027.

«Светлана Соколовская, не знаю как, обидится она или нет, наша звезда Норильска сказала по поводу Марка Кондратюка, что, слава богу, что он вообще выходит и катается. Я думаю, что это можно спроецировать и на Камилу [Валиеву], но у неё вот, на мой взгляд, абсолютно патовая ситуация. Ну, забрали нейтральный статус. Ну не может прошлое испариться. И потом в один из дней скажут: «А нет, давай приезжай». Ну я, честно, не верю.

Ну а Камила просто… Для меня лично вот, что творит Саша Трусова, также просто со знаком минус — Камила, но это вот… Это одно из самых ярчайших явлений было, наверное, да, последних лет. Такие люди просто — это единицы. И этого человека просто забрали из мира спорта, не спорта, искусства, просто человека забрали. Ну это до слёз обидно», – сказал Ягудин в видео на YouTube-канале «ДоброFON».