Двукратный бронзовый призёр чемпионата России Екатерина Чикмарёва, выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, призналась, что всегда может положиться на своего партнёра.

— Матвей, Катя с тобой прямо как за каменной стеной, как тебе удаётся держать удар за вас двоих? Хватает сил?

Матвей: Я об этом никак не задумывался, просто работаю над собой — и всё.

Екатерина: А я всегда ощущаю, что могу положиться на Мотю в любых ситуациях, даже не связанных с фигурным катанием. Вот когда в автобусе перед самолётом толкучка, он всегда берёт меня за руку и тащит за собой, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марой Кравченко и Анастасией Матросовой.