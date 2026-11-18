Двукратные бронзовые призёры чемпионата России в парном катании, чемпионы России среди юниоров Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в парном катании, признались, что не ощущают неопределённости из-за графика соревнований на сезон-2026/2027.

— В этом году календарь формируется по ходу сезона, получилось отобраться на Гран-при, в теории мог возникнуть и второй этап. Есть ли у вас какое-то чувство неопределённости и не мешает ли оно вам в подготовке?

Матвей: Я не ощущаю такого.

Екатерина: Я тоже не ощущаю неопределённости. Мы же каждый день работаем, можно сказать, что почти каждый день готовы выступать, нам не скажут же, что завтра выезжаем…

Матвей: Ну, могут сказать, как Владу Дикиджи про Японию — а он взял и выиграл. Или вот Ксюша Синицына внезапно узнала про старт. Мы готовы делать так же.

Екатерина: Потому что мы каждый день ходим на тренировку, каждый день выкладываемся, мы же для чего-то это делаем, не просто так.

Матвей: Это может внести какие-то корректировки в наши планы, но, в принципе, всегда готовы выступать, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марой Кравченко и Анастасией Матросовой.