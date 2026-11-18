Фигуристы из Израиля, США и Франции официально заменили россиян на этапе ГП в Хельсинки

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован обновлённый список участников предстоящего этапа Гран-при в Финляндии после недопуска российских фигуристов до соревнований.

В мужском одиночном катании Евгения Семененко заменит представитель Израиля Тамир Куперман. В спортивных парах вместо Александры Бойковой/Дмитрия Козловского, Екатерины Чикмарёвой/Матвея Янченкова и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова выступят Меган Вессенберг/Денис Стрекалин (Франция), Кэти Макбит/Балаж Надь, Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (обе пары – США).

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила запрет Финляндии участвовать российским спортсменам в этапе Гран-при ISU.