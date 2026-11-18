Фигуристы из России, лишившиеся права принять участие в этапе Гран-при ISU в Хельсинки, получат приоритетное право выступить на следующем этапе Гран-при в Японии в случае снятия кого-либо из участников. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Соответствующие фигуристы в статусе AIN, которые не смогут принять участие в турнире ISU GP Finlandia Trophy Helsinki — 2026, получат первоочередное право заменить любого участника, снявшегося с соревнований ISU GP NHK Trophy — 2026, если возникнет такая необходимость», – говорится в пресс-релизе ISU.

Напомним, ранее Финляндия запретила трём российским парам (Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову) и одному одиночнику (Евгению Семененко) участвовать в этапе Гран-при в Хельсинки. Российских спортсменов официально заменили представители Израиля, США и Франции.