Двукратный бронзовый призёр чемпионата России Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмарёвой, ответил на вопрос, следит ли он за выступлениями других фигуристов на международных соревнованиях.

— Успеваете ли следить за другими соревнованиями, за международными стартами, где выступают ваши соперники?

— Я иногда смотрю просто результаты, но считаю, что лучше бы смотрел фигурное катание. Насмотренность будет помогать в будущем. Ты смотришь на прокаты, на какие-то элементы или заходы, это остаётся в голове, потом сможешь это применить для своих учеников, — сказал Янченков в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марой Кравченко и Анастасией Матросовой.