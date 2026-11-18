Двукратный бронзовый призёр чемпионата России Екатерина Чикмарёва, выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, рассказала, что загруженный календарь повышает её мотивацию готовиться к стартам.

«Это очень круто на самом деле, мне нравится. Когда ты не задумываешься, смотришь на свой календарь: в эти выходные я уезжаю, в эти тоже уезжаю, и так опять и опять… Ты смотришь на эту загруженность и думаешь: «Круто!» В прошлом сезоне мы просто сидели в сентябре после контрольных прокатов: «Так, четыре старта: два этапа, чемпионат России и финал, ну и прыжковый чемпионат, Кубок Первого канала». Четыре основных турнира за сезон — этого было мало, даже готовиться к ним мотивации не было такой, какая есть сейчас», — сказала Чикмарёва в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марой Кравченко и Анастасией Матросовой.