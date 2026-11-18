Двукратный бронзовый призёр чемпионата России Екатерина Чикмарёва, выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, объяснила, из-за чего случаются ошибки в прокатах.

— Из-за чего обычно у вас случаются срывы? Что происходит в голове?

Екатерина: На самом деле, я прыгаю хорошо, но одна (смеётся). Просто когда прыгаешь с партнёром, начинаешь задумываться — и всё. Когда думаешь, всё идёт хуже. Нужно уметь отключать голову, в этом сезоне пока это не всегда получается, но мы боремся с этим. Один из двух прыжковых элементов в произвольной программе уже есть, считаю, что это маленькая победа, — сказала Чикмарёва в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марой Кравченко и Анастасией Матросовой.