Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин рассказал, что у его подопечного, двукратного чемпиона России фигуриста Евгения Семененко не будет возможности получить этап Гран-при ISU в Японии вместо старта в Финляндии.

«У Евгения Семененко не будет возможности получить второй этап мирового Гран-при вместо соревнований в Финляндии. Просто так это невозможно. Для участия на оставшемся этапе в Японии необходимо, чтобы кто-то из действующих участников снялся. Я не думаю, что это произойдёт. Тем более у нас уже нет времени, чтобы подготовить визу», — приводит слова Мишина Sport24.

Напомним, ранее власти Финляндии не разрешили въезд в страну российским фигуристам для участия в этапе Гран-при ISU в Хельсинки, который пройдёт с 20 по 21 ноября.