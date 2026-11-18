Американка создала петицию с требованием проверить оценки Трусовой на этапе ГП ISU в США

Американская предпринимательница российского происхождения Маргарита Робл-Масюкова создала петицию на платформе Change.org с требованием провести независимое расследование судейских оценок, полученных российской фигуристкой Александрой Трусовой (Игнатовой) на этапе Гран-при ISU в США. Спортсменка стала серебряным призёром, набрав 213,90 балла.

«Особые вопросы вызывает оценка произвольной программы Александры, в которой она исполнила четверной лутц. Несмотря на более высокую техническую оценку по сравнению с Рино Мацуикэ, Александра заняла третье место в произвольной программе из-за разницы в оценках за компоненты. Мы не оспариваем победу Ами Накаи. Наша цель — добиться объективного рассмотрения спорных судейских решений, прозрачности и ответственности Международного союза конькобежцев (ISU)», — говорится в тексте петиции.

На данный момент инициативу поддержали более 5000 человек. Золото этапа Гран-при ISU в США завоевала японка Ами Накаи, набравшая 236,81 балла. Тройку лидеров замкнула представительница Японии Рино Мацуикэ (211,63).