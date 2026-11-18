«Придерживают, будто она вчерашняя юниорка». Константинова — об оценках Трусовой на ГП

Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась о судействе женских соревнований на этапе Гран-при ISU в США, где Александра Трусова (Игнатова) заняла второе место с отставанием от победительницы японки Ами Накаи на 23 балла.

«Вот возмущает что? То, что Трусова набирает огромные просмотры в аккаунтах ISU. Все публикации с ней просто летят в космос. Саша пользуется нереальным уважением у всего мира. Не то