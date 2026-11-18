Медведева — о Петросян: как можно сравнивать её на Олимпиаде и сейчас? Два разных человека

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева считает, что после Олимпийских игр — 2026 в Милане трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян сильно изменилась.

«Мне короткая [программа] понравилась. Короткая — супер! Вообще хочется отметить, что она классно едет. Вот я на неё смотрю, она такая какая-то цельная, такая складненькая. И выглядит супер, и костюмы офигенные, и макияж, и как-то она внешне выросла, и подача лучше. Понятное дело, что техника где-то… Ну, повзрослел человек. Класс! Этим всё и можно объяснить.

Я не понимаю, как можно сравнивать Аделию на Олимпиаде, её программу на Олимпиаде и Аделию сейчас? Это два разных человека, две разные спортсменки абсолютно. Обыватель посмотрит до и после — даже не поймёт, что это один и тот же человек, потому что на Олимпиаде она маленькая, худенькая такая. Ребёночек», — сказала Медведева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».