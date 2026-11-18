Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась о короткой программе сезона-2026/2027 трёхкратной чемпионки России, участницы Олимпийских игр в Милане фигуристки Аделии Петросян.

— Я думаю, что её культовые программы ещё впереди. Бесспорно, «Майкл Джексон» — неплохая программа. Для меня Show Must Go On — более наполненная [программа], она реально лучше. Вот для меня Аделия в этом году вышла на новый свой уровень по катанию.

— А почему тогда результат хуже, если программа лучше?

— Потому что прыжки не вышли на новый уровень, к сожалению, пока что. У неё всё-таки были травма и смена тренера, — сказала Константинова в видео на YouTube-канале «ДоброFON».