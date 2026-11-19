Траньков: Лазарев и Федотов для меня как будто Плющенко и Ягудин. Они нереально похожи

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что между российскими фигуристами Львом Лазаревым и Арсением Федотовым будет такое же противостояние, как между Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко.

«У пацанов тоже два юных дарования, готовых уже вмешаться в эту табель о рангах и в эти медали. Вообще я бы заострил внимание на [Льве] Лазареве и [Арсении] Федотове, потому что для меня, боюсь сглазить, это как будто бы будут [Евгений] Плющенко и [Алексей] Ягудин. Для меня кажется, такое прямо будет противостояние между ними. Я уже давно это говорю, с самого детства.

Причём я это увидел, когда Арсений с тобой [с Ягудиным] какой-то номер катал где-то на шоу. Вы катали с ним вместе номер, может быть, на Ледниковом [периоде] детском. И я уже тогда смотрел и думал: «Блин, вот этот Арсений, он по характеру, мы же знаем, да, его ещё по группе Этери Георгиевны [Тутберидзе]. Он вот такой хулиган, он как Лёха [Ягудин]». Такой немножко хулиганистый, он более раскрепощённый. Он знает, как жест сделать, у него это врождённое, ему не надо стоять у станка 50 000 раз, он сделает это.

Есть, допустим, Лев Лазарев, который вот этот Женя [Плющенко], который весь растянутый, делает бильманы, прыгает — лучший ученик [Алексея] Мишина.

Они нереально похожи. С юниоров это противостояние, они же с детства так, их никто в юниорах не двигает», – сказал Траньков в видео на YouTube-канале «ДоброFON».