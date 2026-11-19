Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прекратил сотрудничество с тренером Алексеем Урмановым. Об этом сообщил министр спорта и туризма Казахстана Ербол Мырзабосынов.

«По имеющейся информации, сегодня у Михаила Шайдорова новый олимпийский цикл. По имеющейся информации, да, с Алексеем Урмановым контракт был расторгнут.

Мы со своей стороны действительно хотим сказать огромное спасибо Алексею Урманову, человеку, который сам завоевал олимпийское золото и помог подготовить олимпийского чемпиона. Действительно, за эти три года сделана большая работа с командой Михаила.

И мы всегда Михаила поддерживаем. И в данный момент он уже как олимпийский чемпион имеет право выбирать новую команду, работать над новыми элементами», — приводит слова Мырзабосынова «Курсив».

Под руководством Урманова Шайдоров завоевал золото на Олимпиаде в Милане, а также стал вторым на чемпионате мира — 2026.