Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась об уникальности серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой).

«Вообще сейчас не принято обсуждать бригаду судей, это некрасиво и не принято. Но что я хочу сказать: кейс Саши уникален в том, что это единственная в мире фигуристка, женщина, которая вернулась и после рождения ребёнка прыгнула четверной прыжок. Это же гениально.

Саша продвигает семейные ценности, она везде ездит с ребёнком, с мужем. У Саши две главные ценности в жизни — это семья и спорт. Поэтому я считаю, что Саша Трусова — гениальный кейс в истории фигурного катания. Мирового, а не только российского.

Сашу можно с этим только поздравить. Саша, только вперёд, мы за тебя болеем. Я уверена, все победы только впереди», — приводит слова Рудковской «Лотус Медиа».