«С олимпийским золотом я уже разобралась». Щербакова выступит в шоу Плющенко и Ягудина

Чемпионка Олимпиады-2022 в Пекине, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Анна Щербакова получила одну из главных ролей в шоу олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина «Мушкетёры возвращаются».

«С олимпийским золотом я уже разобралась. Теперь очередь за бриллиантовыми подвесками. Встречайте новую Констанцию!

Очень рада стать частью этой истории вместе с Евгением Викторовичем [Плющенко] и Алексеем Константиновичем [Ягудиным]. Очень интересно попробовать себя в новом образе», — написала Щербакова в телеграм-канале.

Помимо золота ОИ, в активе фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).