Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение, что серебряному призёру Олимпийских игр – 2022 Александре Игнатовой (Трусовой) может быть достаточно двух-трёх четверных прыжков, чтобы составлять конкуренцию другим фигуристкам на соревнованиях.

«Прямо сейчас Трусова, конечно, не сможет восстановить пять четверных. Надо всё делать постепенно. Может быть, и не нужно пять четверных. Но два-три – вполне реальная задача. Тогда её будет не победить.

Но заметьте, что другие фигуристы тоже движутся вперёд, в первую очередь японцы. Также мы видим, что начинают появляться тройные аксели и попытки четверных у американцев. Спорт идёт вперёд. Никто не стоит на месте», – приводит слова Лакерника «РИА Новости».