Призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию Николай Угожаев оценил начало сезона-2026/2027.

— Уже прошла значительная часть сезона, как себя чувствуешь и как эту четверть сезона можешь оценить?

— Чувствую себя неплохо. Четверть сезона в целом оцениваю положительно, могло быть и лучше, но случилось как случилось. Приняли и работаем дальше. Два вторых места — неплохо в целом. Давно у меня не было вторых мест. В прошлом сезоне я везде был в тройке, кроме чемпионата России, — либо первое, либо третье место. А тут два вторых это компенсируют (смеётся), — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.