Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о прекращении сотрудничества с тренером Алексеем Урмановым.

«Всем салем! Хочу рассказать вам, что наше сотрудничество с Алексеем Евгеньевичем подошло к завершению.

Когда-то 12-летним мальчишкой я приехал к нему на сборы с большой мечтой, верой в свои силы и желанием добиться успеха. Так мы стали командой, которой удалось достичь того, во что когда-то мало кто верил.

За эти годы мы прошли огонь и воду, преодолели невероятные трудности, пережили травмы и падения, разделяли радость побед и моменты преодоления. Но самое главное – на протяжении всего этого пути я чувствовал веру тренера в своего спортсмена.

За 10 лет Алексей Евгеньевич передал мне огромный профессионализм и опыт, вложил много сил и знаний в моё развитие. Благодаря ему я вырос не только как спортсмен, но и как человек. Всё это мы проходили вместе, рука об руку, плечом к плечу. Все эти моменты навсегда останутся в моей памяти. Я помню, каким был в начале этого пути и каким стал сегодня.

Очень благодарен жизни, что на моём пути встретился такой человек – прекрасный тренер, наставник и вдохновитель, который помог мне достичь высочайших результатов. Спасибо Алексею Евгеньевичу за всё, что мы прошли вместе, за его труд, поддержку и веру в меня. Сегодня мы завершаем этот этап с достижениями, о которых я когда-то даже не мог мечтать.

Пришло