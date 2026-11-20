Несколько российских фигуристов примут участие в турнире серии «Челленджер» Golden Spin of Zagreb, который пройдёт в Хорватии со 2 по 5 декабря. Об этом свидетельствует заявка, опубликованная на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Согласно заявке, в список участников из России вошли Николай Угожаев, Анна Фролова, Камилла Нелюбова (все — одиночное катание), Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Шичина/Павел Дрозд (все — танцы на льду).

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе. Ранее Финляндия не допустила нескольких россиян до участия в этапе Гран-при ISU в Хельсинки.