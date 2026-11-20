Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал, насколько для него важна поддержка со стороны постановщика короткой программы француза Флорана Амодио.

— Короткую программу ты ставил с Флораном Амодио, расскажи, как сейчас у вас технически складывается работа?

— Мы и созванивались с ним несколько раз по видеосвязи, и просто видео ему отправляли, и результаты соревнований. Обычно он просто может спросить, как у меня дела, как жизнь, как тренировки. Мы с ним поддерживаем хороший контакт.

— Если всё получится с Загребом, то планируешь оттуда во Францию к Флорану?

— Тяжело это всё планировать, координировать. Может, он приедет в Загреб поддержать меня, постоять за бортиком.

— Тебе важна его поддержка именно из-за бортика?

— Не знаю, пока что он ещё не стоял за бортиком во время проката. Но мне хотелось бы, чтобы он постоял, раз есть такая возможность. Буду надеяться, что и мы поедем, и у него получится приехать, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.