Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал, как относится к изменениям в программах французский постановщик Флоран Амодио.

— Не хотел бы попробовать поработать с Бенуа Ришо в будущем?

— Хотел бы, конечно. Мне со многими постановщиками хотелось бы поработать, выделить кого-то очень сложно. Я поработал с Флораном, и теперь с ним хочется сотрудничать дальше и дальше, потому что знаешь, как идёт этот процесс и какой он человек.

— Бенуа Ришо запрещает менять что-то в программе без его согласования, а как Флоран относится к изменениям?

— К мелким — спокойно. Если мне неудобно и мы что-то переделываем, то он говорит: «Окей, лукс гуд!» И всё. Тем более если это адаптационные изменения, если где-то неудобно. А глобально мы ничего не меняем.

— А ты сам насколько любитель что-то поменять в постановке?

— Не держусь за всё. Если неудобно, то надо менять, если что-то телу нехорошо. Тормозит или ещё что-то, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.