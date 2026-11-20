Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал, с кем из соперников подружился на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, в минувшем октябре. По итогам соревнований он занял второе место, уступив грузинскому фигуристу Нике Эгадзе.

— А с кем удалось пообщаться на турнире?

— С Матвеем Ветлугиным, на удивление. Мы здесь с ним не особо общались. Из зарубежных ребят — с Мишей Селевко, но мы были знакомы. Давно не виделись правда, лет пять, наверное. Так в целом со всеми здоровались, словами перекидывались, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.