Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев назвал постановки зарубежных фигуристов, которые считает наиболее интересными в сезоне-2026/2027.

— В постолимпийский сезон многие экспериментируют с постановками, можешь выделить тех, у кого этот эксперимент удался?

— Као Миура прекрасно проехал две программы на этапе Гран-при в Китае, очень понравился мне. У Адама Сяо Хим Фа обе программы хорошие, но у него они всегда такие. Миура никогда особо не славился стабильностью, но, может быть, он поработал и будет радовать нас в этом году чистым прокатами, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.