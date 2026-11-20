Николай Угожаев сообщил, что ожидает визу для участия в «челленджере» в Загребе

Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал, что находится в ожидании визы в Хорватию для участия в турнире Golden Spin of Zagreb в декабре.

— Есть ещё планы на международные старты до чемпионата России?

— Планы есть, мы подали документы на хорватскую визу, теперь ждём. Хочу поехать на Golden Spin of Zagreb. Надеюсь, решение будет положительное: визу одобрят и мы поедем. В первой половине сезона в планах один турнир, а дальше — как получится, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Помимо Угожаева, в список участников турнира из россиян вошли Анна Фролова, Камилла Нелюбова (все — одиночное катание), Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Шичина/Павел Дрозд (все — танцы на льду).