Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев высказался о популярности музыки из своей короткой программы в сезоне-2026/2027. Фигурист выступает под композицию Berghain певицы ROSALÍA.

— В этом сезоне музыку из твоей короткой программы используют очень многие, тебя это как-то волнует?

— Вообще плевать. Мы с Флораном на эту тему говорили и пришли к выводу, что нам без разницы. Я же не с ними соревнуюсь, у кого такая же музыка. У меня один вид, Петрыкина — в женском, танцоры между собой соревнуются, поэтому мне без разницы. И плюс там всё равно немного разная обработка, части разные.

— Мне просто кажется, что Розалия в этом сезоне, как «Дюна» и «Гладиатор» в предыдущих…

— Я не согласен. Всё-таки тех композиций было много и сразу несколько в одном виде. У нас в России было три-четыре «Дюны» у мужчин, а сейчас среди парней, кроме меня, Розалию катает только один какой-то индонезиец. Вот, например, даже у Фурнье-Бодри и Сизерона программа под Розалию, но там совершенно другая музыка, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.