Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев высказался о своей произвольной программе на сезон-2026/2027, отметив, что она стала одной из первых в карьере, где он полностью выбирал музыкальное сопровождение.

— Расскажи про свою произвольную программу, почему именно Coldplay?

— Я сам решил, что хочу катать под эту музыку. Сказал тренерам и постановщикам — Николаю Юрьевичу Морошкину и Валерии Николаевне Чистяковой. Мы вместе послушали и пришли к выводу, что звучит хорошо, будем ставить.

— Для тебя эта постановка значит что-то внутреннее? С трибун кажется, что ты катаешь её не так, как остальные свои программы…

— Так как это одна из первых постановок, где я сам полностью выбирал музыку — она для меня немного особенная. Кому-то не очень нравится, кому-то, наоборот, очень нравится. Просто мне импонирует сама музыка, обе части, поэтому решил, что надо попробовать, точно будет хорошо. Когда самому нравится, музыка прекрасная, то почему не попробовать поставить, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.