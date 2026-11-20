Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев высказался о своём графике после допуска россиян до международных стартов.

— Сейчас турниров из-за допуска стало больше, ты заметил разницу?

— Вместо местных питерских соревнований у меня теперь международка, так что сильной разницы я не заметил. Психологическое восприятие изменилось, питерские старты — это одно, а международные, даже «челленджеры» — откровенно, не самые главные старты, это совсем другое. К ним совершенно другое отношение, не как к питерским соревнованиям, это очевидно.

Не сказать, что график сильно хуже или лучше, чем раньше, он обычный. Сейчас если всё с Хорватией получится, то у меня будет четыре старта подряд: неделя стартовая, неделя отдыха и так до чемпионата России. Пока не сложно в таком режиме жить и тренироваться, мне нормально.

— Следишь за международными стартами? Кого поддерживаешь?

— Конечно, слежу. И раньше следил, и сейчас продолжаю. Поддерживаю всех наших спортсменов так или иначе. Чтобы лично, то никому не пишу, заочно болею за всех, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.