Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU в Финляндии

Канадские фигуристы Лия Перейра и Треннт Мишо, выступающие в парном катании, лидируют по итогам короткой программы на этапе Гран-при ISU в Хельсинки. За выступление они получили от судей 74,39 балла.

На втором месте расположились немецкие спортсмены Анника Хокке и Роберт Кункель с результатом 72,63 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Кейти Макбит и Балаж Надь (70,81).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU, Хельсинки. Спортивные пары, короткая программа

1. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 74,39 балла.

2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 72,63.

3. Кейти Макбит/Балаж Надь (США) — 70,81.

4. Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США) — 67,26.

5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 60,87.

6. Меган Уэссенберг/Денис Стрекалин (Франция) — 60,71.