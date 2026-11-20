Чемпионы мира и Европы, бронзовые призёры Олимпиады-2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также победители чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все – спортивные пары) примут участие в мемориале Николая Панина-Коломенкина, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Финляндия отказала Мишиной/Галлямову и Бойковой/Козловскому во въезде в страну для участия в этапе Гран-при ISU. Также запрет коснулся бронзовых призёров чемпионата России Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова.