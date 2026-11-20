Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал, чем ему помогает спортивный психолог.

— Какие изменения в тебе произошли с прошлого сезона?

— Я стал больше работать со спортивным психологом, поменял своё отношение к стартам, к хорошим, неудачным. Стал лучше понимать, как мне настраиваться перед прокатом, стал спокойнее.

— Как работа со спортивным психологом сказывается на тебе и можешь ли ты такую практику кому-то посоветовать?

— Советовать никому ничего не буду, каждому своё. Каждый сам решает, как ему удобнее. Лично мне помогает, за остальных я не ручаюсь. Это их дело, а не моё.

— Главный совет, который дал тебе спортивный психолог?

— Не могу, это личное. Но скажу, что работа с психологом мне реально помогает. Однако каждому своё: кому-то помогает, а кому-то — нет. Лично мне стало спокойнее, появилось больше уверенности в себе, это очень важно. Я эмоциональный человек, но стараюсь как-то спокойнее ко всему относиться, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.