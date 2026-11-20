Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев признался, что в последнее время не прыгает четверной аксель.

— Ты же чемпион России по прыжкам, ждёшь как-то этот турнир?

— Конечно, я бы хотел принять участие в турнире. Но в связи с переносом непонятно, что с ним будет.

— Как у тебя дела с четверным акселем?

— Я его пробовал очень давно, но в последнее время не захожу на него. Это слишком нерезонно и травматично для меня. В плотном графике сезона — уж точно, а в межсезонье мне было просто не до этого. Четверной аксель не настолько близко, чтобы бросать всё и идти напрыгивать его, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.