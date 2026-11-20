Французские фигуристы Меган Уэссенберг и Денис Стрекалин прокомментировали своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. За своё выступление они получили от судей 60,71 балла.

Стрекалин: Мы показали свой лучший результат в сезоне, хотя ещё не успели детально изучить все оценки и уровни. Была небольшая помарка на одном из прыжков, но в остальном мы чувствовали себя довольно уверенно.

Мы знаем, что можем улучшить свои результаты. Большинство наших элементов получили третий или четвёртый уровень, так что нам есть куда расти.

Уэссенберг: Были моменты, когда нам приходилось сохранять максимальную концентрацию, чтобы выполнить поставленную задачу. Было непросто, но мы справились — думаю, это результат наших тренировок.

Мы чувствуем, что с каждым днём ​​становимся всё увереннее. Даже если что-то идёт не совсем по плану, мы способны взять ситуацию под контроль и сделать то, что должны. В этом плане мы заметно выросли как команда, — приводит слова фигуристов Golden Skate.