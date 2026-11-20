Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал, планирует ли он исполнять сложные каскады в произвольной программе.

— А как дела с другими прыжками? Есть любимый или нелюбимый прыжок?

— Нелюбимый — это сальхов, остальное всё нравится прыгать. Просто сальхов меньше прыгаю, никогда особо много его не тренировал и стараюсь обходить стороной.

— Сейчас многие пробуют делать каскады с тройными акселями или с двумя четверными, ты как к такому относишься?

— Ну, молодцы ребятки, здорово, что двигают наш вид спорта, находят такие места в правилах, которые позволяют набирать больше баллов с помощью таких вещей. В прошлом и позапрошлом сезоне Миша Шайдоров свой каскад с ойлер-сальховом прыгал три или четыре раза. Каскад Глеба [Лутфуллина] — тулуп-аксель-аксель — это действительно новинка. Посмотрим, что ещё покажет Илья Малинин, может, он что-то своё придумает. Молодцы, что двигают спорт вперёд, это очень необычно и дорого.

— Ты не думал что-то такое попробовать?

— У меня это отнимает очень много сил, мой максимум сделать во второй половине программы не аксель-дупель-ойлер-сальхов, а аксель-лутц-ойлер-тройной сальхов, и всё. Пока не планирую сложные каскады, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.