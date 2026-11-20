Французские фигуристы Меган Уэссенберг и Денис Стрекалин высказались о своём неожиданном участии на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Спортсмены вошли в список участников соревнований после недопуска российских фигуристов.

Стрекалин: Изначально мы планировали выступить на турнире Tallink Trophy в Эстонии, поэтому поездка уже была спланирована. Мы вылетели из Чикаго в понедельник вечером и во вторник утром, около восьми-девяти часов, приземлились в Копенгагене, откуда должны были лететь в Таллин.

Уэссенберг: О возможности выступить здесь мы узнали уже после приземления в Копенгагене — как только подключились к интернету, наш тренер получил эту новость.

Мы всё же полетели в Таллин, так как наш багаж уже был отправлен туда. Решили, что проще будет забрать вещи, а затем — добраться до Хельсинки. В итоге мы решили отправиться из Таллина в Хельсинки на пароме, — приводит слова спортсменов Golden Skate.